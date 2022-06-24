Hulk'un golünü görenler Gheorghe Hagi sandı! Milan'a attığı golün aynısı...

Son dakika haberleri: Sosyal medya Hulk'un attığı golü konuşuyor. Brezilya Ligi Serie A takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Hulk, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda attığı gollerle sık sık gündeme gelmişti. Lakabını Marvel karakterinden alan Hulk, dün gece yaptıklarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

HULK DAMGASI

Atletico Mineiro'nun Flamengo ile oynadığı Brezilya Kupası mücadelesine Hulk damga vurdu.

ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen bir pozisyonda yaptığı tek vuruşluk aşırtmayla ağları sarsan Hulk'un golü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

AKILLARA HAGI GELDİ

Savunmasından gelen topu rakiplerinden sıyrılarak kovalayan ve ağlara gönderen Hulk, akıllara Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirdi.

"AYNISI"

Sarı - kırmızılı futbolseverler, Hagi'nin 2001 yılında Şampiyonlar Ligi 2. Tur B Grubu'nda Milan ile oynanan maçta attığı golü paylaşarak, "Hulk aynısını atmış" yorumlarında bulundular.



