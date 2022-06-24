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Hulk'un golünü görenler Gheorghe Hagi sandı! Milan'a attığı golün aynısı...

24.06.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen ve 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda başrol oynayan Gheorghe Hagi'nin 2001 senesinde Şampiyonlar Ligi 2. Tur B Grubu'nda oynanan Milan maçında attığı golle hatırlanıyordu. Atletico Mineiro forması giyen Hulk'un Flamengo karşısında ağları sarstığı anı görenlerin aklına Hagi geldi.

Hulk'un golünü görenler Gheorghe Hagi sandı! Milan'a attığı golün aynısı...

Son dakika haberleri: Sosyal medya Hulk'un attığı golü konuşuyor. Brezilya Ligi Serie A takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Hulk, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda attığı gollerle sık sık gündeme gelmişti. Lakabını Marvel karakterinden alan Hulk, dün gece yaptıklarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

HULK DAMGASI

Atletico Mineiro'nun Flamengo ile oynadığı Brezilya Kupası mücadelesine Hulk damga vurdu.

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ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

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Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen bir pozisyonda yaptığı tek vuruşluk aşırtmayla ağları sarsan Hulk'un golü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

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AKILLARA HAGI GELDİ

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Savunmasından gelen topu rakiplerinden sıyrılarak kovalayan ve ağlara gönderen Hulk, akıllara Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirdi.

"AYNISI"

Sarı - kırmızılı futbolseverler, Hagi'nin 2001 yılında Şampiyonlar Ligi 2. Tur B Grubu'nda Milan ile oynanan maçta attığı golü paylaşarak, "Hulk aynısını atmış" yorumlarında bulundular.


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