Hull City'de Acun Ilıcalı Türkiye'den Deniz Eren Dönmezer'i transfer etti!

Hull City, genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz ekibi 1 milyon euro bonservis ödeyecek, Adana Demirspor da yetiştirme tazminatı alacak.

HULL CITY'DEN GENÇ KALECİ HAMLESİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den genç bir yeteneği daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Radyospor'un haberine göre İngiliz ekibi, Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Hull City'nin 17 yaşındaki kaleci için 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transferin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR DA PAY ALACAK

Deniz Eren Dönmezer'in yetiştiği kulüp olan Adana Demirspor da bu transferden gelir elde edecek. Adana Demirspor altyapısından yetişen genç kaleci, 2025 yılında Kayserispor'a transfer olmuştu.

İngiltere'ye transferi gerçekleştiği takdirde Adana Demirspor, yetiştirme tazminatı alma hakkına sahip olacak.

VİZE İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAK

Hull City'ye transferi için prensip anlaşmasına varılan Deniz Eren Dönmezer'in, İngiltere'ye gidebilmek adına vize işlemleri için başvuru yapacağı öğrenildi.

Genç kalecinin transfer sürecinin vize işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.