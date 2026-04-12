Hull City’e 3 dakikalık şok! Acun Ilıcalı resmen isyan etti

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Sheffield United karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından adeta barut fıçısına döndü. Karşılaşmanın hakem yönetimine ateş püsküren Ilıcalı, maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan oyuncusu John Lundstram’a da sitem dolu bir mesaj yayınladı.

İşte Championship’te play-off hattını karıştıran gecenin detayları ve Ilıcalı’nın o sert açıklamaları...

3 DAKİKADA KABUSU YAŞADILAR

Hull City, Bramall Lane deplasmanına fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Oliver McBurnie ile 1-0 öne geçen Kaplanlar, maçın büyük bölümünü üstün götürdü. Ancak 75. dakikada eski Trabzonsporlu John Lundstram’ın ikinci sarıdan atılmasıyla dengeler bozuldu. Sheffield United, 85’te Hamer ve 88’de Danny Ings’in golleriyle 3 dakikada maçı çevirdi.

ACUN ILICALI’DAN "ADALET" İSYANI! "KORKUNÇ HAKEM KARARLARIYLA ÇALINAN 3 PUAN"

Maçın ardından sosyal medya üzerinden oyuncusu Lundstram’a (Lunny) seslenen Ilıcalı, hem hakemlere hem de oyuncusunun tavrına tepki gösterdi:

"Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. En önemli konu, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanın sahadaki adaletsizliğe odaklanmasını beklerdim."

Ilıcalı ayrıca Lundstram’ın eski kulübü Sheffield United taraftarlarına yönelik duygusal açıklamalarına gönderme yaparak, "Hull City taraftarlarının samimi sevgisiyle daha iyi hissedersin" diyerek aidiyet vurgusu yaptı.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Hull City, 68 puanla 6. sırada kalarak play-off hattının sınırında sallanmaya başladı. Bir maçı eksik olan takipçisi Wrexham'ın (64 puan) nefesini ensesinde hisseden Hull içinson 4 hafta final niteliğinde geçecek.