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Hull City’e Türkiye’den ana sponsor desteği

17.07.2024 16:48
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni ana sponsoru, forma arkası ve akademi sponsoru Safiport oldu. Yapılan anlaşma gereği 2024/25 sezonu boyunca A takım formalarının arkasında ve U8 ile U21 takımları arasındaki tüm akademi formalarının önünde sponsorun logosu yer alacak.

Hull City’e Türkiye’den ana sponsor desteği

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Mustafa Hakan Safi’ye ve Safiport ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Safiport’un Hull City ailemizin bir üyesi olmasından mutluluk duyuyoruz. Hull City’nin yurt dışında ve ülkemizde artarak devam eden büyümesinin bir kanıtı olarak yeni bir Türk ortakla iş birliği gerçekleştirmemiz beni gururlandırıyor. Safiport sadece A takım formalarımızın sırt sponsorluğunu üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda akademimizin formalarına da sponsor olarak ve yeni nesil yetenekleri de destekleyerek ailemize katılmıştır. Sayın Hakan Safi ve Safi Holding ekibini Kaplanları izlemek üzere MKM Stadyumu’nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hull City ve Acun Ilıcalı’nın hikayesinde kendilerinin de yer almak istediğini belirten Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi ise “Acun Ilıcalı 2022'de takımı satın aldığı günden beri Hull City’i her geçen gün daha da başarılı hale getirdi. Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek birlikte neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Hull City’e sponsor olma fikrimi kendisiyle paylaştım ve Hull City yolculuğumuz başlamış oldu. Hull City macerasında biz de yer almak istedik. Safiport bizim için önemli bir marka, uluslararası bir liman olma yolunda ilerliyoruz. Biz de Acun Ilıcalı’nın hikayesinde yer almak istiyoruz. En kısa sürede Hull City Premier Lig'de olacak ve biz de Safiport olarak bu başarıda yer alacağız. Güzel ve önemli maçlar ile heyecanlı ve eğlenceli bir sezon olacak” şeklinde konuştu. (DHA)
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_82304Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hull city
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