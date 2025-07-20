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Hull city hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti...

İngiltere Championship ekibi Hull City, kamp yapmaya Türkiye'ye gelmesinin ardından hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Hull city hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti...
Burak Kavuncu

2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaştı. Kasımpaşa maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ouanes, Ali Yavuz, Fall, Kubilay ilk 11’i ile çıktı.

Hull City ise; Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph kadrosuyla sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Tyrell Sellars-Fleming ile öne geçen Hull City maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Hull City AFC hazırlık maçı
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