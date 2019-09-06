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Hull City'li Angus MacDonald kansere yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Angus MacDonald'ın başı kötü hastalıklardan kurtulmuyor! İlk önce DTV teşhisi konulan İngiliz futbolcunun kolon kanseri olduğu açıklandı.

Hull City'li Angus MacDonald kansere yakalandı

İngiltere’de futbolseverler üzücü bir haberle sarsıldı... Geçen sezon yakalandığı “derin ven trombozu” hastalığı nedeniyle yeşil sahalara sadece 2 kez çıkarak kapatan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Angus MacDonald, bağırsak kanserine yakalandı.

Hull City’den yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun çok güçlü bir karakter olduğu ve bu üzücü habere çok güçlü reaksiyon göstereceği yazıldı. Tüm kulüp ve taraftarların yıldız futbolcuya her türlü desteği sağlayacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Angus MacDonald hull city İngiltere Premier Lig

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