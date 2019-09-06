Hull City'li Angus MacDonald kansere yakalandı

İngiltere’de futbolseverler üzücü bir haberle sarsıldı... Geçen sezon yakalandığı “derin ven trombozu” hastalığı nedeniyle yeşil sahalara sadece 2 kez çıkarak kapatan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Angus MacDonald, bağırsak kanserine yakalandı.
Hull City’den yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun çok güçlü bir karakter olduğu ve bu üzücü habere çok güçlü reaksiyon göstereceği yazıldı. Tüm kulüp ve taraftarların yıldız futbolcuya her türlü desteği sağlayacağı ifade edildi.
F.Bahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve hakem açıklaması
PFDK'dan Galatasaray'a ceza yağdı
''F.Bahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum''
Yılın 11'i adayları belirlendi
Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı
Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti
VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı
Trabzonspor'u forvet ve bekleri sırtlıyor
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Forvetler yüzleri güldürdü
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
BB Erzurumspor’dan 3 transfer
Lukaku'dan ırkçılık tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum