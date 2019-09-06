Hull City'li Angus MacDonald kansere yakalandı

İngiltere’de futbolseverler üzücü bir haberle sarsıldı... Geçen sezon yakalandığı “derin ven trombozu” hastalığı nedeniyle yeşil sahalara sadece 2 kez çıkarak kapatan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Angus MacDonald, bağırsak kanserine yakalandı.

Hull City’den yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun çok güçlü bir karakter olduğu ve bu üzücü habere çok güçlü reaksiyon göstereceği yazıldı. Tüm kulüp ve taraftarların yıldız futbolcuya her türlü desteği sağlayacağı ifade edildi.

