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Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesini şimdiden duyurdu! "Resmen açıklayacağız"

19.12.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı açıklamasında taraftara transfer müjdesini de verdi. İşte detaylar...

Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, BBC'ye verdiği röporajda takımının son durumu ve transferlere dair taraftarı heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

Futbolun bir eğlence oyunu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN ANLAŞTIK"

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Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." dedi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" diyerek sözlerini noktaladı.

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Acun Ilıcalı transfer müjdesini şimdiden duyurdu!

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