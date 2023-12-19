Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesini şimdiden duyurdu! "Resmen açıklayacağız"

Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, BBC'ye verdiği röporajda takımının son durumu ve transferlere dair taraftarı heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

Futbolun bir eğlence oyunu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN ANLAŞTIK"

Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." dedi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" diyerek sözlerini noktaladı.





