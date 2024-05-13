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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! Yeni hocasını buldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 22:24
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrılırken, yeni hoca arayışları sürüyordu. Ilıcalı sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! Yeni hocasını buldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör Premier Lig hayalleri suya düşmesinin ardından teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrılırken yeni hoca arayışları da tüm hızıyla devam ediyor.

İLK ADAY TIM WALTER

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Hull City'de şu anda gündemdeki bir numaralı teknik direktör adayı Tim Walter olurken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler, Walter ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

BAYERN MÜNİH GEÇMİŞİ VAR...

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Bu görüşmelerle ilgili olarak Hull Live'a konuşan Tan Kesler, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi. Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday." ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamburg'ta görev yapan Walter, şubat ayında Alman ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

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