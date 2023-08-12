Hull City'nin yıldız Ozan Tufan'dan resital! Kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı, İngiltere onu konuşuyor

İngiltere Championship'in 2. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında ağırladığı Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

OZAN TUFAN'DAN RESİTAL

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 45+5 (pen.), 58 ve 70.dakikada Ozan Tufan ve 85.dakikada Aaron Connolly kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 36.dakikada Juan Delgadao ve 90+4'de Michael Smith'den geldi.

İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Milli futbolcu Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez hattrick yapma başarısı gösterdi. Ligdeki ilk galibiyetini alan Hull City gelecek hafta Blackburn Rovers ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffield Wednesday ise evinde Preston'ı konuk edecek.

