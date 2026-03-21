Hull City, Sheffield Wednesday'i geçti! Premier Lig aşkına engel tanımıyorlar

İngiltere Championship'te sezonun en kritik virajına girilirken, Acun Ilıcalı’nın Hull City’si sahasında adeta gövde gösterisi yaptı. Premier Lig’e yükselme hedefiyle sezona başlayan turuncu-siyahlılar, sahasında ağırladığı rakibini 3 golle sürklase ederek play-off potasına bir kez daha göz kırptı.

KAPLANLAR DOLUDİZGİN: ACUN ILICALI’NIN EKİBİ HULL CITY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI!

İngiltere Championship'in 39. haftasında Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City sahasında Sheffield Wednesday'i 3-1 mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü. Kendi seyircisi önünde sergilediği etkili oyunla rakibini sürklase eden turuncu-siyahlılar ligde 5.sıraya yerleşti. Takımın sahibi Acun Ilıcalı’nın da yerinden takip ettiği müsabakada, Hull City’li oyuncuların yüksek enerjisi ve bitiriciliği tribünlerden tam not aldı.

Hull'e 3 puanı getiren golleri 24'te Matt Crooks, 45+6'da kendi kalesine Dominic Iorfa ve 58'de Kyle Joseph attı.

Sheffield Wednesday'in sayısı ise 23. dakikada Jamal Lowe'dan geldi.

PLAY-OFF POTASI İÇİN DEV ADIM

Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Hull City, bulduğu 3 golle sadece 3 puanı hanesine yazdırmakla kalmadı; aynı zamanda rakiplerine de ciddi bir gözdağı verdi. Ligin son düzlüğüne girilirken alınan bu galibiyet, play-off hattına yerleşme ve Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda takıma büyük bir moral aşıladı.

SERİ PEŞİNDE KOŞACAKLAR

Hücum hattındaki etkinliğiyle göz dolduran Kaplanlar, bu sonuçla birlikte puan tablosundaki yükselişini sürdürdü. Acun Ilıcalı önderliğinde yapılan yatırımların karşılığını sahada almaya başlayan ekip, önümüzdeki haftalarda yakalayacağı olası bir galibiyet serisiyle sezon sonunda adını en üst lige yazdırmayı hedefliyor.