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Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı iddia edildi. Peki Hülya Avşar ada satın aldı mı?

Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?

Geçtiğimiz aylarda Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Hülya Avşar, bu kez Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldığı iddialarının olduğu haberlerle gündeme geldi.

Avşar, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığı bilgiye göre, Hülya Avşar'ın adayı satın almadığı, çok ortaklı bir alım için teklif yapıldığını görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Avşar, teklifi kabul ederse, adayı tek başına değil çok ortaklı şekilde satın almış olacak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haber niteliği taşımıyorki.dünya malına tapmak gibi bişey.böyle dünyalık işlere vereceğine o parayı..gidip eğitimden yoksun çocuklara yardım etse daha iyi olur..belkide etmişde olabilir....
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