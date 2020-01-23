Hülya Avşar: Bu haberleri görmek beni mahvediyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da bulunan bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

Hakkında çıkan "Evleniyor" ve "Taş gibi kadın" haberlerine sitem eden Avşar, şunları söyledi:

"BU HABERLERİ GÖRMEK BENİ MAHVEDİYOR"

'Evlilik var mı?', 'Hülya taş gibi kadın' Bu haberleri görmek beni mahvediyor. Evlilik konusunda bakın benim gözüme, öyle bir göz var mı? Birde 'Taş gibi kadın' yazıyorlar.

"SEVMEDİĞİM BİR ŞEY"

İnsan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Sevmediğim bir şey. Yaşının kadını olmak önemli.

"EN GÜZEL KADIN BENİM"

Gazetecilerin, "Sizce Türkiye'nin en güzeli' ve 'Taş gibi' diyebileceğiniz biri var mı?" sorusuna Avşar, "Taş gibi kadını ne bileyim ben ama en güzel kadın benim" diyerek iddialı konuştu.

Son olarak Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine, "Her şey kısmet" cevabını vererek mekandan ayrıldı.



