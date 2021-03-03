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Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım

03.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Masumiyet dizisiyle ekranlara hızlı bir geri dönüş yapan Hülya Avşar, Instagram hesabından set hazırlıklarından bir video paylaştı.

Hülya Avşar, Masumiyet dizisiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü izleyiciler tarafından olumlu yorumlar aldı. Dizide başrolleri Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la paylaşan Hülya Avşar’ın keyfi yerinde gibi görünüyor. Setten ayna karşısında bornozlu haliyle video paylaşan Hülya Avşar’ın gönderisi, çok kısa sürede yüz bin beğeni rakamını aştı.

MASUMİYET HAKKINDA

Kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer ve Tolga Güleç’in yer aldığı Masumiyet dizisinin Münevver Karabulut’u öldüren katil Cem Garipoğlu olayından esinlenildiği iddia edildi.

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Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.

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Hülya Avşar
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