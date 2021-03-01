Masumiyet dizisinin İlker'i Cem Garipoğlu mu? Şaşırtan iddia

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gold Film imzası taşıyan Masumiyet dizisi hem ekranda hem de dijitalde büyük ilgi gördü. Masumiyet, YouTube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi. İkinci bölümü merakla beklenen diziyle ilgili kulislerde bir de çarpıcı iddia dolaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Masumiyet"te sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.

Oldukça varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu 2009 yılında 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmüş. Başını gövdesinden ayırdığı cesedi bir çöp konteynırına atmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu 2014 yılında kendisini asarak intihar etmişti.

Ünlü senarist Sırma Yanık'ın ilk kod isimleri "Defne'nin Son Günü" ve "Yaşı 19" olan diziyi yazarken hafızalardan silinmeyen bu korkunç cinayetten esinlendiği konuşuluyor.