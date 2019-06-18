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Hülya Avşar'dan çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de her dönem en çok konuşulan isimler arasında yer alan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor.

Hülya Avşar'dan çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

ürk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan ve dönemin jönleri ile çok sayıda filme imza atan Hülya Avşar, kendi imzasını taşıyan Selfi filmi ile aradığını bulamamış ve ilk olarak bir televizyon projesi diye düşündüğü filmini beyazperdede göstererek hayal kırıklığı yaşamıştı.

Selfi sonrasında herhangi bir televizyon dizisi ya da sinema filmi müjdesi vermeyen Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin kendisine dair meraklarını gideriyor. Çoğunlukla yorumsuz paylaşımlara imza atan Hülya Avşar bu defa da banyo sonrası bir selfiesini paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Avşar’ın bu karesi 20 binin üzerinde beğeni aldı.


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Hülya Avşar banyo sonrası payaşım instagram

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