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Hülya Avşar'dan Öykü Karayel'e: 'Oyunculuğun bende saygı uyandırdı'

16.11.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'dan Öykü Karayel'e: 'Oyunculuğun bende saygı uyandırdı'

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'a Öykü Karayel'in performansı damga vurdu. Karayel'in oyunculuğu sosyal medyada da çok konuşulurken Hülya Avşar'dan da bir yorum geldi.

Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı Bir Başkadır sosyal medyayı salladı. Günlerdir konuşulan dizide ise en dikkat çeken isim Öykü Karayel idi. Meryem karakteriyle inanılmaz bir oyunculuk sergileyen Karayel'e sosyal medyada övgü yağıyor.

Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen'le birlikte başrol oynayan Öykü Karayel, oyunculuğuyla izleyenlerden tam not aldı.

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! &quot;Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?&quot;Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Kuzey Güney dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Tekindor'dan sonra Hülya Avşar da bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Avşar açıklamasında "O kadar çok övgü duydum ki Öykü Karayel’le ilgili, merakla baktım diziye bırakamadım. Öykü, oyunculuğun bende saygı uyandırdı. Seni, diğer oyuncuları ve tüm ekibi tebrik ediyorum" yazdı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yani hangi sıfatla yorum yaptın acaba sen beğensen ne olur beğenmezsen ne olur. Çokda önemli değil bence.
Sen kimsin ki acaba. emin ol sen göçtükten sonra kimse seni hatırlamayacak. Tıpkı diğer karekteristik olmayan oyuncular gibi.

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