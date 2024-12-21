Hülya Avşar Ecem Erdek'i konuk etti! 'Ünlenince mi boşandın?' diyerek açık açık sordu! Özel hayat itirafı şaşırttı

Birbirinden ünlü isimleri konuk ederek haklarında merak ettiklerini soran Hülya Avşar, YouTube programına bu defa Güldür Güldür ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ecem Erkek'i konuk etti.

'ÜNLENİNCE Mİ BOŞANDIN?'

Şimdilerde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ecem Erkek hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Özel hayatına dair samimi itiraflarda da bulunan Erkek'e Hülya Avşar 'Sen ünlenince mi ayrıldın? Ne yaptın?' diyerek açık açık sordu.

Ecem Erkek bu soruya yine samimi bir şekilde cevap verdi ve 'Aslında öyle olmadı. 2019 yılında biz ayrıldık. Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık' dedi.

ÖZEL HAYAT İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Avşar 'Sonra hayatına kimse girdi mi?' diye özel bir soru daha sordu. Ecem Erkek 'Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm' yanıtını verdi.

Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmiş ancak çift 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.