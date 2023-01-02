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Hülya Avşar'ın eski kocası Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "Ferrari" itirafı! Herkes Feraye Tanyolaç'ın son halini merak etti

02.01.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı aldattığını kendi ağzıyla itiraf etmesi o döneme damga vurmuştu. Yıllar önce "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusunu yanlış anlayıp kameraların önünde Hülya Avşar'ı aldattığı ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra "Ferrari" itirafı geldi. Kaya Çilingiroğlu'nun sözleri sonrası ise Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi.

Hülya Avşar'ın eski kocası Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "Ferrari" itirafı! Herkes Feraye Tanyolaç'ın son halini merak etti

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin camiasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Fakat Kaya Çilingiroğlu'nun "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusuna verdiği yanıtla Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması aşkı bitirdi.

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Muhabirler Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu.
Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.

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"HÂLÂ UTANIYORUM"

Çilingiroğlu bu konuya dair yıllar sonra Ensonhaber'de bir itirafta bulundu. Ünlü isim “İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" dedi.

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FERAYA TANYOLAÇ'IN SON HALİ

Kaya Çilingiroğlu'nun sözleri sonrası akıllara gelen Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi. Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "Yıllar yaramış", "Yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.

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Gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç TV8 ve Exxen platformunda prodüktör olarak çalışıyor.

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