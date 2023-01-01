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  4. Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçla sahneye çıktı! Her pozu olay

Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçla sahneye çıktı! Her pozu olay

01.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın neredeyse göbeğine kadar olan bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı. Yılbaşı gecesi sahnenin tozunu attırırken siyah elbise tercih eden Avşar'ın kasık dekoltesi de gözlerden kaçmadı. Avşar'ı görenler "Kim der ki 59 yaşında!" yorumları yaptı.

Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçla sahneye çıktı! Her pozu olay

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar son olarak çıplak haldeki klibiyle gündem olmuştu. Hülya Avşar attığı her adımla magazin gündeminde de sosyal medyada da yer almaya devam ediyor.

Yılbaşı gecesi İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne alan Hülya Avşar Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Hülya Avşar'ın iki bacağında da olan yırtmaçlı siyah elbisesi bir hayli dikkat çekti. "Bu bacak değil kasık dekoltesi" yorumlarına sebep olan Avşar hayranlarından tam not aldı.

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Avşar'ı görenler "Kim der ki 59 yaşında!" yorumları da yaptı.

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