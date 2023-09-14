Hülya Avşar'ın hastanedeki hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı

Gerek sahne tarzı gerek açıklamalarıyla gündemden yıllardır düşmeyen Hülya Avşar özellikle yaz aylarında Ayvalık'taki evinde yaşıyor. İşleri için İstanbul'a gelen Avşar son olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi.

Avşar kızının, hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giymesi dikkat çekti.

59 yaşındaki şarkıcının, birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.

Avşar’ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istemesi herkesi şaşırttı. Hülya Avşar her daim muhabirlerle şakalaşması seven biri olarak magazin dünyasında tanınıyor.

Avşar kızının bu şekilde saklanmasına bu sebeple kimse anlam veremedi.

