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  4. Hülya Avşar'ın hastanedeki hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı

Hülya Avşar'ın hastanedeki hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı

14.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar, yılın büyük bölümünü geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde yazı geçiriyor. Son olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülenen ve tanınmamak için epey çaba gösteren Avşar herkesi şaşırttı.

Gerek sahne tarzı gerek açıklamalarıyla gündemden yıllardır düşmeyen Hülya Avşar özellikle yaz aylarında Ayvalık'taki evinde yaşıyor. İşleri için İstanbul'a gelen Avşar son olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi.

Avşar kızının, hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giymesi dikkat çekti.

59 yaşındaki şarkıcının, birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.

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Avşar’ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istemesi herkesi şaşırttı. Hülya Avşar her daim muhabirlerle şakalaşması seven biri olarak magazin dünyasında tanınıyor.

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Avşar kızının bu şekilde saklanmasına bu sebeple kimse anlam veremedi.

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Hülya Avşar yaşında

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