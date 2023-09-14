Survivor'a katılacak olan Turabi "Doktordan onay çıkmadı" dedi! Bomba paylaşım

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve beş parasız kaldığını açıklayan Turabi, Survivor 2024 All Star'a dönüyor. Survivor kadrosunda olduğu açıklanan iddialı isim sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirirken yaptığı açıklama ile şaşırttı.

"ANTREMAN YAPMADAN GELİYORUM"

"Acun abi kusura bakma lütfen. Sevenlerimden ve de en önemlisi senden özür diliyorum" diyen Turbo Turabi açıklamasında "Sana söz verdiğim gibi Surrvivor All Star2024’e en iyi şekilde hazırlanıp gelemeyeceğim. Son kontrollerimin sonucunda üzülerek söylüyorum ki “Antrenman yapabilir!” onayı çıkmadı. Doktorum; “Bu şartlar altında kesinlikle antrenman yapamazsın! Ekibimin uzun uğraşlar araştırmaları sonucunda, Türkiye Survivor tarihinde sana rakip olabilecek kimsenin olmadığı sonucuna vardık! Bu nedenden dolayı antrenman yapmadan adaya gitmende bir sakınca görmüyoruz!' dedi. O yüzden kusura bakma abi antrenman yapmadan geliyorum. İnşallah yarışmacılar da pek fazla çalışmadan geliyordur. Durduk yere ilk haftadan elenmesek bari" diyerek rakiplerine göz dağı verdi.

"EN BÜYÜK RAKİBİM ACUN ILICALI"

"Çalışmadan gitsem, beni oyunlarda eleyerek gönderebilirler mi? Bu seneki en büyük rakibim Acun Ilıcalı" diyen yarışmacının paylaşımında devamında şunlar yer aldı:

"İnşallah çok az görürüm kendisini. Ne kadar az gelirse adaya, o kadar rahat ederim ceza almadan. Ama Acun abisiz de Survivor olmaz be. Herkes Acun abi için izliyor Survivor’ı, biz Survivorlar’da “millet sırf bizim için izliyor” diye havalara giriyoruz. @hullcity yokken biz vardık Acun abi. Bizi unutma ve sık sık sun lütfen."

