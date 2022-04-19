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Hülya Avşar'ın iftardaki halini gören Yeşim Salkım'dan olay yorum

19.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek" açıklaması peşini bırakmıyor. Dolmabahçe'de gerçekleşen iftarda neşeli tavırlarıyla öne çıkan Hülya Avşar'ı gören Yeşim Salkım bakın ne dedi.

Hülya Avşar'ın iftardaki halini gören Yeşim Salkım'dan olay yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle hafta sonu gerçekleşen iftarda öne çıkan isimler konuşulmaya devam ediyor. Hakan Ural, Demet Akalın gibi isimlerin yanında Hülya Avşar'ın da etkinlikte bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yapması gündem olmuştu.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Avşar Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmiş ve ünlü şarkıcının 'simit' açıklaması hatırlatılmıştı. Avşar bir süre önce "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" demişti.

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Ekran Alıntısı

Bu açıklamayı unutmayan Yeşim Salkım bir paylaşımın altına yorum yaptı. Sivri diliyle tanınan Salkın Avşar'ın neşeli hallerini görünce "Simit varmışmış bari iftarda" diyerek gönderme yaptı.

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Salkım'ın bu yorumunu destekleyenler de tepki gösterenler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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