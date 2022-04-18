Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak tepkilere sessiz kalmadı! Merve Özkaynak ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar programına katılanlar arasında ünlü Youtuber Merve Özkaynak da vardı. Merve Özkaynak iftara katılım gösterdiği için tepki gören isimler arasındaydı.

Merve Özkaynak eleştirilerin ardından "Bence devlet makamından bir davet alıyorsanız benim için doğru olan katılım göstermektir, Atatürk’ün yemek yediği, çalıştığı yerde olmak gurur verici” açıklamasından sonra Twitter’da daha çok dikkat çekti ve TT listesine girdi.

"NEZAKETEN KATILDIM"

Merve Özkaynak gelen tepkilerden sonra bir açıklama daha yaptı ve "Ben Cumhuriyet çocuğu olarak doğdum ve Cumhuriyet kadını olarak öleceğim. Bugüne dek 9 senelik kariyerimde aksi yönde bir eylemim veya söylemim olmamıştır" dedi.

Merve Özkaynak "Ben bir mitinge veya kongreye katılmadım basında yer almasa da benimle aynı görüşte birçok insan da bu davete katıldılar çünkü tekrar söylüyorum bence politik görüşümüz ne kadar farklı olursa olsun doğru olan böyle bir davete nezaketen katılım göstermektir" dedi.

