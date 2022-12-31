Hülya Avşar kimdir? Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!

Hülya Avşar, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programında hem soruları yanıtlayacak hem de şarkı söyleyecek. Ünlü isim Hülya Avşar, uzun yıllardır ekranlarda olan isimlerden biridir. Peki Hülya Avşar kimdir? Milyoner yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar'ın hayatı!

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

10 Ekim 1963 doğumlu Hülya Avşar 59 yaşındadır. 1997 - 2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. Bu evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Spor ve tenisle iç i.e bir yaşam süren Hülya Avşar, 200 yılında 'En iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Avşar'ın, köşe yazarlığı tecrübesi de bulunuyor.

Berlin in Berlin, Öil Horoz, Hülya, Mavi Mavi, Sekreter, Alın Yazım gibi film projelerinde yer aldı. İntibah, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl, Zümrüt gibi televizyon dizilerinde oynadı. Hülya Avşar Soruyor, Pişti, O Ses Türkiye, Hülya Avşar Sohbeti gibi programlarda sunuculuk yaptı.



