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Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı!

15.02.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu. Avşar kızı, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınlayan Avşar, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı!

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu.

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Sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Hülya Avşar, sosyal medya hesabında sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.

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Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi.
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Avşar kızını fotoğraflarda yer almaması dikkat çekerken paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


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Hülya Avşar
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