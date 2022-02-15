Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı!

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu.

Sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar, sosyal medya hesabında sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.



Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi.



Avşar kızını fotoğraflarda yer almaması dikkat çekerken paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



