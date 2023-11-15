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Hülya Avşar siyah mayosuyla poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattı

15.11.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Avşar şimdi ise kasım ayında havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin bu gönderisi sosyal medyayı salladı.

Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar son dönemde çıkardığı şarkılarla da sık sık gündem oluyor. Avşar'ın yeni çıkardığı 'Bir Dileğim Var Senden' türküsü büyük ilgi gördü.

Keyfi oldukça yerinde olan Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaza veda ettiği dansı ile adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi de kasım ayında havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar

Siyah mayosuyla poz veren Avşar, "Kasım, güneş ve ben" notu ile pozlarını peş peşe paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın bu gönderisi kısa sürüde binlerce beğeni aldı.

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1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar her paylaşımıyla olay oluyor.

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1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanıyor.

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