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Hakiki deri Camper ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel büyük indirim

16.11.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Modayı takip edenlerin favori markası Camper, şimdi büyük bir indirimle karşınızda! Tarzınızı yansıtan, aynı zamanda rahatlık ve konfor sunan bir ayakkabı arıyorsanız Camper Bilekli Deri Sneaker Bot Peu Touring' bir şans verebilirsiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel 2550 TL indirime satışta olan bu ayakkabıyı gelin keşfedilim.

Hakiki deri Camper ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel büyük indirim

Kışın ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak, tamamı hakiki deriden üretilen dayanıklı bir ayakkabı modeli ile karşınızdayız: Camper Bilekli Deri Sneaker Bot Peu Touring! Şık tasarımı, kaliteli yapısı, mükemmel işçiliğiyle giyen herkesin adeta ayağından çıkarmak istemediği bu ayakkabı, Gülümseten Kasım'a özel indirimli fiyatıyla üstün kaliteyi uygun fiyata sizlere sunuyor. Şimdi almanın tam zamanı, bizden söylemesi!

Hakiki deri farkı: Camper Bilekli Deri Sneaker Bot Peu Touring

Adsız tasarım - 2023-11-16T122635.083

Üst kısım tamamen hakiki deriden yapılmıştır, bu nedenle dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bileklik detayı sayesinde daha fazla destek ve rahatlık sağlar. Düz tabanıyla rahatlık sunar ve uzun süreli kullanımlarda bile ayakta yorgunluk hissi vermez. Esnek ve kauçuk tabanı sayesinde adımlarınızı doğal bir şekilde takip eder ve yere daha sağlam basmanızı sağlar. Ayakkabının iç kısmında tekstil astar bulunur. Bu da ayaklarınızı rahat ve nefes alabilir tutar. Fermuar detayı sayesinde ayakkabıyı kolaylıkla giyip çıkarabilirsiniz. Bot tarzı tasarımı, her türlü kıyafetle mükemmel bir şekilde kombinlenebilir. Ayakkabının yan tarafında Camper logosu bulunur, markanın kalitesini ve tarzını yansıtır. Camper Erkek Bilekli Deri Sneaker Bot Peu Touring-k300270, şık görünümü ve rahatlık sağlayan özellikleriyle günlük kullanımınızda size eşlik edebilir.

Ürünü İncele

Bu içerik 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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