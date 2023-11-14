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Fiyatı 879 TL'ye düştü! Hafif ve esnek yapısıyla öne çıkan Adidas ayakkabı indirime girdi

14.11.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Hafifliği ve rahatlığıyla öne çıkan, çok satanlarda birinci sırada yer alan Adidas'ın Duramo 10 modeli Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 620 TL indirimle satışa sunuldu. Dayanıklı üst malzemesi ve nefes alabilir yapısı ile yürüyüşten koşuya her anınızda ultra konfor sunacak bu ayakkabıyı tercih etmek isterseniz, detaylar içeriğimizde!

Fiyatı 879 TL'ye düştü! Hafif ve esnek yapısıyla öne çıkan Adidas ayakkabı indirime girdi

Uzun yürüyüşler, tempolu koşular, sportif aktiviteler ve dahası için hem rahat hem de dayanıklı bir ayakkabı arayışındaysanız size harika bir önerimiz var: Adidas'ın sevilen ayakkabı modellerinden Duramo 10, kısa süreliğine indirime girdi. Unisex modeli, hoş tasarımı, uzun ömürlülüğü, hafif ve esnek yapısıyla öne çıkan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Adidas DURAMO 10 Ayakkabı

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Adidas'ın ünlü Boost teknolojisi kullanılarak üretilen bu ayakkabı, enerji dönüşümü sağlar ve adımlarınızı daha verimli hale getirir. Ayakkabının iç kısmında Ortholite tabanlık bulunur. Bu tabanlık esneklik ve konfor sağlar, ayaklarınızı destekler. Topuk kısmında TPU malzemeden yapılmış bir kısım bulunur. Bu kısım, topuğunuzu stabil tutar ve ekstra destek sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıkı ama rahat bir ayakkabı biz çok beğendik."

  • "Oğlum için aldım, gayet güzel. Beğendi o da. Severek kullanıyor. Kendi numaranızı alabilirsiniz."

  • "Ayakkabı çok güzel çok beğendim. 38 giymeme rağmen 38.5 aldım tam oldu."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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