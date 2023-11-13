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Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

13.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Christian Dior'un ikonik ve sofistike erkek parfümü Sauvage şimdi indirimde! Taze ve enerjik bir koku profiline sahip olan, kalıcılığı ve derin notasıyla hayranlık uyandıran bu parfüme Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimli bir şekilde sahip olmak isterseniz yazımızı okumaya devam edin.

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

Özgüveninizi artıracak, kendinizi olduğunuzdan daha özel hissetmenizi sağlayacak, çevrenizdekilerin dikkatini çekecek bir parfüm arıyorsanız, erkek parfümleri içinde övgüyle bahsedilen Christian Dior Sauvage'ı deneyebilirsiniz. Christian Dior'un eşsiz markasıyla kaliteyi ve lüksü deneyimlemenizi sağlayacak parfüm kısa süreliğine indirimde! İşte detaylar!

Enerjinizi yükseltecek: Christian Dior Sauvage EDP 100 ml Erkek Parfüm

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Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kullanmak için hoş kokulu bir parfüm arıyorsanız Christian Dior Sauvage tam size göre olabilir. Kalıcı ve yoğun kokusuyla bir kez kullananın vazgeçemediği, adeta imza kokusu haline gelen bu parfümün
temel notasında lavanta, bergamot ve karabiber; orta notalarında vetiver, paçuli, pembe biber ve adaçayı; dip notalarında ise amber, sedir ağacı ve labdanum bulunur. Zamansız ve klasik bir koku olan Christian Dior Sauvage'ı bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel."

  • "Mükemmel hizmet, hızlı teslimat, harika fiyat, daha iyi olamazdı. Çok memnunum."
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Gülümseten Kasım Fırsatları burada!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe Gülümseten Kasım Fırsatları'nı görmek için buraya tıklayın.

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