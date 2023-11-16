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Su ve rüzgar geçirmez, üçü bir arada The North Face mont indirimde

16.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Kışın dondurucu soğuklardan etkilenmemek için kaliteli bir mont olmazsa olmaz. Birçok özelliği bir arada bulunduran, fonksiyonel bir mont arayışındaysanız Gülümseten Kasım Fırsatları indirimlerine mutlaka göz atmalısınız. Binlerce üründeki dev indirimler içinde yıldız gibi parlayan bir ürünle karşınızdayız: Su ve rüzgar geçirmez özelliğiyle öne çıkan The North Face M Quest Triclimate J Outdoor 3'ü Bir Arada Mont 815 TL indirimle satışta. İşte detaylar!

Su ve rüzgar geçirmez, üçü bir arada The North Face mont indirimde

Kış yaklaşıyor, soğuk havalara karşı şimdiden hazırlıkları tamamlamak gerekiyor. Kışın olmazsa olmazı, dondurucu soğuklarda bile sıcacık tutacak bir mont ya da kaban arıyorsanız outdoor dış giyim ürünleri tam da ihtiyacınızı karşılayacak cinsten. "Bir kez alayım, uzun yıllar kullanayım, hemen eskimesin, parasını hak etsin" diyorsanız da The North Face M Quest Triclimate J Outdoor 3'ü Bir Arada Mont tam size göre diyebiliriz. Üç ayrı parçadan oluşan bu mont, iç astarı çıkarılabildiği için her mevsime uyum sağlayabiliyor. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan montu gelin birlikte inceleyelim.

Dondurucu soğuklar dert olmaktan çıkacak: The North Face M Quest Triclimate J Outdoor 3'ü Bir Arada Mont

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Yürüyüş, trekking veya dağcılık sırasında sıcaklık, sızdırmaz, nefes alabilirlik ve rüzgar geçirmezliğin tadını çıkarabilmeniz için tasarlanan The North Face Quest Triclimate J Outdoor 3'ü Bir Arada Mont ile kışın çok soğuklarda bile konforlu ve sıcacık hissedebileceksiniz. Mont; nemi dışarı atan ve rüzgar, su ve kar girişini engelleyen DryVent kumaştan dış katmana sahip olmasıyla öne çıkıyor. İç katman sizi yoğun soğuğa karşı ısıtıyor, böylece en soğuk havalarda bile rahatça hareket etmenizi sağlıyor. Makinede gönül rahatlığıyla yıkayabileceğiniz ürün; %95 poliamit, %5 elastan malzemeden oluşuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu mont gerçekten harika! Hem su geçirmez hem de üç ayrı parçadan oluşuyor. İç astarı çıkarabilir ve çıplak olarak da giyebilirsiniz. Ayrıca, montun rüzgar geçirmezlik özelliği de inanılmaz. Bu mont ile her türlü hava koşulunda rahat edebilirsiniz."

  • "Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve oldukça memnunum. İlk başta, montun üç ayrı parçadan oluşmasını sevdim çünkü böylece farklı hava koşullarında farklı şekillerde kullanabiliyorum. Ayrıca montun sıcaklık düzenlemesi mükemmel. Bahar aylarında iç astarı çıkarıp sadece dış kabini kullanabiliyorum. Kış aylarında ise, iç astarı geri yerleştirip daha soğuk havalarda da sıcak tutabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Bu mont, gerekli tüm özelliklere sahip olmasına rağmen oldukça hafif. Outdoor aktivitelerde kullanmak için ideal. Yağmurlu veya karlı havalarda bile suyu muntazam bir şekilde tutuyor. Buna ek olarak, montun dayanıklılığından da çok memnun kaldım. Uzun yürüyüşlere çıktığım zamanlarda çalılıkların üzerine takıldığında bile hiç bir hasar almadı."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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