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Hülya Gülşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ramo'daki Tezer Bilen kimdir?

23.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen dizisi Ramo'nun oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Hülya Gülşen dahil oldu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Tezer Bilen karakteri ile diziye dahil olan Hülya Gülşen ise Ramo izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Hülya Gülşen kimdir ve nerelidir? İşte, Hülya Gülşen'in hayatı...

Hülya Gülşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ramo'daki Tezer Bilen kimdir?

Show TV'nin izleyici cuma akşamları ekrana kilitleyen Ramo dizisi büyük bir ilgi görüyor. İddialı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Ramo dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Hülya Gülşen dahil oldu. Ramo dizisini yakından takip edenler ise arama motorları üzerinden Ramo'daki Tezer Bilen kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hülya Gülşen'in biyografisi...

HÜLYA GÜLŞEN KİMDİR?

Hülya Gülşen, 14 Eylül 1965 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında giren Gülşen'in tiyatro kariyeri resmi olarak 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmesiyle başladı. Hülya Gülşen konservatuvarda okurken aynı zamanda dışarıdan liseyi de bitirdi.

1984 yılında mezun olduğu Ankara Devlet Konservatuarı'ndan ardından Devlet Tiyatrolarına katıldı. Hülya Gülşen, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve oyuncu koçluğu da yapıyor. Hülya Gülşen, Hadi İnşallah, Çalıkuşu, Unutursam Fısılda, Asla Vazgeçmem gibi akıllarda yer edinen projelerde rol almıştır.

HÜLYA GÜLŞEN'İN YER ALDIĞI PROJELER

Maria ile Mustafa
Aşk Tesadüfleri Sever
Sen Benim HerŞeyimsin
Yüksek Sosyete
Kırgın Çiçekler
Asla Vazgeçmem
Çalıkuşu
Galip Derviş
Keşanlı Ali Destanı
Gökkuşağı Çocukları
For a Moment, Freedom
Teyzemin Nesi Var?
Havada Bulut
Bizim Evin Halleri,
Ferhunde Hanımlar

RAMO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım
Esra Bilgiç
Cemre Baysel
Görkem Sevindik
Burcu Cavrar
Sacide Taşaner
İdil Fırat
Rüzgar Aksoy
Yıldırım Gücük
İlkay Kayku

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ramo dizisi
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