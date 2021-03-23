Hülya Gülşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ramo'daki Tezer Bilen kimdir?

Show TV'nin izleyici cuma akşamları ekrana kilitleyen Ramo dizisi büyük bir ilgi görüyor. İddialı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Ramo dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Hülya Gülşen dahil oldu. Ramo dizisini yakından takip edenler ise arama motorları üzerinden Ramo'daki Tezer Bilen kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hülya Gülşen'in biyografisi...

HÜLYA GÜLŞEN KİMDİR?

Hülya Gülşen, 14 Eylül 1965 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında giren Gülşen'in tiyatro kariyeri resmi olarak 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmesiyle başladı. Hülya Gülşen konservatuvarda okurken aynı zamanda dışarıdan liseyi de bitirdi.

1984 yılında mezun olduğu Ankara Devlet Konservatuarı'ndan ardından Devlet Tiyatrolarına katıldı. Hülya Gülşen, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve oyuncu koçluğu da yapıyor. Hülya Gülşen, Hadi İnşallah, Çalıkuşu, Unutursam Fısılda, Asla Vazgeçmem gibi akıllarda yer edinen projelerde rol almıştır.