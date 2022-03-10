MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nerelidir? Hülya Hökenek evli mi bekar mı?

Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nerelidir? Hülya Hökenek evli mi bekar mı?

10.03.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. Kar yağışına dair son gelişmeleri Habertürk sunucusu Hülya Hökenek canlı olarak aktarırken bazı ilginç anlar yaşandı. Hülya Hökenek ve yayına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasındaki diyalog bir süre sonra iltifatlara dönüştü. Hökenek ve Öztel sosyal medyada gündem oldu. İşte Hülya Hökenek hakkında detaylı bilgiler!

Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nerelidir? Hülya Hökenek evli mi bekar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir süredir uyarılarda bulunduğu kar yağışı bugün itibariyle İstanbul'da kendini iyice göstermeye başladı. Kar yağışı ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı Habertürk canlı yayını ise ilginç anlara şahit oldu. Canlı yayına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile sunucusu Hülya Hökenek arasındaki karşılıklı iltifatlar izleyicileri gülümsetti. Konuda geçen diyalog şöyle gelişti;

"BEYAZ BEYAZ KAR GİBİ"

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kar çok güzel yağıyor şu an." dedi. Bunun üzerine araya giren Hülya Hökenek, "Sen de çok güzel görünüyorsun" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Öztel'in "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" diyerek karşılık vermesi gündem oldu.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

Hülya Hökenek, 1988 yılında Şırnak Cizre'de dünyaya geldi. Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapandıktan sonra Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Hülya Hökenek, Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, sonra Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Hökenek, buradaki sunuculuk görevine hala devam ediyor.

HÜLYA HÖKENEK EVLİ Mİ?

Başarılı gazeteci Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018 yılında film yapımcısı Kamer İncedursun ile dünya evine girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu?Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu?
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiBornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Habertürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oldu! Yemek için birbirlerine saldırıyorlar

Korkulan oldu! Yemek için birbirlerine saldırıyorlar

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme

Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi

Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.