Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında, nerelidir? Hülya Hökenek evli mi bekar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir süredir uyarılarda bulunduğu kar yağışı bugün itibariyle İstanbul'da kendini iyice göstermeye başladı. Kar yağışı ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı Habertürk canlı yayını ise ilginç anlara şahit oldu. Canlı yayına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile sunucusu Hülya Hökenek arasındaki karşılıklı iltifatlar izleyicileri gülümsetti. Konuda geçen diyalog şöyle gelişti;

"BEYAZ BEYAZ KAR GİBİ"

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kar çok güzel yağıyor şu an." dedi. Bunun üzerine araya giren Hülya Hökenek, "Sen de çok güzel görünüyorsun" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Öztel'in "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" diyerek karşılık vermesi gündem oldu.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

Hülya Hökenek, 1988 yılında Şırnak Cizre'de dünyaya geldi. Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapandıktan sonra Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Hülya Hökenek, Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, sonra Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Hökenek, buradaki sunuculuk görevine hala devam ediyor.

HÜLYA HÖKENEK EVLİ Mİ?

Başarılı gazeteci Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018 yılında film yapımcısı Kamer İncedursun ile dünya evine girdi.

