Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Afra Karagöz kadroda

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne 4'ncü sezonda yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna genç oyuncu Afra Karagöz dahil oluyor. Karagöz, fenomen dizide Asil’in dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kıza hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Afra Karagöz kadroda
Öznur Yaslı İkier

Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim dahil oluyor.

Gold Film imzalı dizinin kadrosuna genç kuşağın başarılı oyuncularından Afra Karagöz katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karagöz dizide “Yudum” karakterine hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti ne yeni bir isim daha! Afra Karagöz kadroda 1

Afra Karagöz, 127. Bölümde dizinin kadrosuna katılacak ve fenomen dizide Asil’in (Erkan Avcı) dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kıza hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti ne yeni bir isim daha! Afra Karagöz kadroda 2

Kızılcık Şerbeti
