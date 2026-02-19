Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Afra Karagöz kadroda

Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim dahil oluyor.

Gold Film imzalı dizinin kadrosuna genç kuşağın başarılı oyuncularından Afra Karagöz katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karagöz dizide “Yudum” karakterine hayat verecek.

Afra Karagöz, 127. Bölümde dizinin kadrosuna katılacak ve fenomen dizide Asil’in (Erkan Avcı) dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kıza hayat verecek.