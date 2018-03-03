MAGAZİN

Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Hülya Koçyiğit, ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi

Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Hülya Koçyiğit’e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu.

Ünlü sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

“Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum.”

AYŞEN GRUDA'YA YANIT

Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştirmiş, ''Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' demişti.

HÜLYA KOÇYİĞİT AYŞEN GRUDA'YA KÜSTÜ MÜ?

Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi.

Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hülya Koçyiğit in bulunduğu yerden Türkiyedeki zalimane uygulamaları görmesi pek mümkün değil.bugün Türkiyede hak hukuk fikir özgürlüğü basın özgürlüğü mü kalmış.
ÜLKENİN BAŞINDAKİ ,MİLLETİ BİRLEŞTİRECEĞİNE AYRIŞTIRIYOR.
FAZLA ÖZGÜR NE DEMEKSE HÜLYALARDAKİ TEYZE .!!!!!
ÜLKENİN TEPESİNDEKİ ,MİLLETTE BİRLEŞTİRECEĞİNE AYRIŞTIRIYOR.ESKİ TÜRKİYE DAHA GÜZELDİ.
dost acı söyler gerçekleri söylediği için kırılacak darılacak birşey yok .
Hülya Koçyiğit.Çağımızın çok değerli örnek sanatçılardan birisi..asil duruşunu hiç bozmadı.şu verdiği nazik çevap bile takdireşayan.iyiki varsın Hülya Koçyiğit..
helal ayşen abla sarayın değil halkın sanatçısısın!!!!!!!!!!
doğru söylüyor koçyiğit herkes istediğini söyleyebilir, ancak sen kalkıp cezaevindeki bi kişiye özgğrsğn diyemessin. özgürlük yasalar çerçevesinde istediği gibi yaşayabilme konuşabilme ile olur. peki Türkiyede insanlar istediğini söyleyebiliyırmu? istediği gibi yaşayabiliyırmu? herkes muhalefete bindirebilir ama iktidarı över faka toz konduramaz. bu mudur özgürlük?
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