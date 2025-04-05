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“Her şey çok güzel olacak” dedi, yeni platforma geçti! Ünlü komedyen Cem Yılmaz hem isyan etti hem espri yaptı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası hesabının kapatılma ihtimaline karşı önlem aldı. 16,3 milyon takipçili X (eski adıyla Twitter) hesabını aktif olarak kullanan Yılmaz, artık alternatif bir platform'a geçti.

Begüm Özkaynak

Cem Yılmaz, sosyal medyada yaşanan kısıtlamalar ve olası hesap kapatmalarına karşı harekete geçti. Ünlü komedyen, X platformundaki 16 milyondan fazla takipçisinin yanı sıra artık Bluesky üzerinden de paylaşımlar yapmaya başladı. Yeni platformda yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Yılmaz, “Yolu bulunur” diyerek yeni adresine geçişi duyurdu.

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"YERİNİZ AYRI"

Bluesky hesabından yaptığı Cem Yılmaz, mizahi üslubunu yine koruyarak, “Siz benim Bluesky’ımsınız, yeriniz ayrı” notunu düştü.

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ELON MUSK'A İSYAN ETTİ!

Ancak yeni platforma geçişte teknik sorunlarla da karşılaşan Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda ise Elon Musk’a göndermede bulunarak şu sözleri kullandı:

“Link açılmıyor! Lan adam hesap kapatıyor, Bluesky linkini açtırır mı! Neyse yolu bulunur.”

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"BU DA BİR MESAİ! BANA TUHAF GELİYOR"

Ünlü komedyen Yılmaz, Bluesky hesabında yaptığı ilk paylaşımda "Bugün en terbiyeli (!) adam bile sanaçı sıfatını kendinin birine bahsettiği şey sanıyor. Ben sana sanatçı dememler falan ! Kardeş ortalık yangın yeri ünvan mı kovalıyoruz. Armageddon olmuş adam dövecek artiz arıyo. Bu da bir mesai ! Bana tuhaf geliyor. Neyse "Herşey Çok Güzel Olacak" demiştim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cem Yılmaz Twitter X Platformu
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