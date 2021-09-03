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Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi

03.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Hüner Coşkuner, geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Yeni çıkacak albümün geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi

Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in, ölümünden önceki son çalışması müzikseverlerle buluştu.

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Coşkuner, hasta olduğunu öğrendiğinde; yaşama sevincini, müziğe olan tutkusunu kaybetmeden yaşama daha çok sarılmıştı.

Yeni albümü için üç yeni beste yapmış ve yeni fotoğraflar çektirmişti.

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VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Coşkuner'in ailesi, sanatçının vasiyeti gereği önceki gün çıkan albümünden elde edilecek tüm gelirin kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı.
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