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Hüner eş anlamlısı nedir? Hüner kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin etkileşime girdiği dillerden biri de Farsçadır. Farsçadan dilimize pek çok sözcük geçmiştir. Bu sözcüklerden biri de hünerdir. Hüner, "hunar" kelimesinin evrimleşmesiyle günümüzdeki hâlini almıştır. Bu sözcük de Avestaca "hunara-" sözcüğünden türemiştir. Türkçede hüner kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler vardır. Peki, hünerin eş anlamlısı nedir?

Hüner eş anlamlısı nedir? Hüner kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüner kelimesinin geçtiği ilk kaynak Atebet-ül Hakayık'tır. 1300 yılından önce kullanılan bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Kelime, Farsçada “marifet, erdem” anlamına gelen "hunar" kelimesinden geçmiştir. Zaman içerisinde Türkçeleşerek "hüner" hâlini almıştır.

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Hüner ne demek?

Hüner kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "beceri isteyen, ustalık"tır. Bir işte yetenekli olmak, hüner veya hünerin eş anlamlıları ile ifade eder. Hüner kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bu gösteride herkes ne kadar hünerli olduğunu gösterdi.
  • O kadar hünerliydi ki kaynanası yemeklerini yediğinde şaşırmıştı.

Hüner kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Hüner kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "marifet"tir. Marifet kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. “Pratik bilgi, beceri, hüner, irfan” anlamlarına gelen marifet kelimesi, hüner kelimesinin eş anlamıdır.

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Hünerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu iş için aslında çok da marifetli olmana gerek yok.
  • On parmağında on marifet var.
  • Ayşe bugün harika yemekler yaparak marifetini bizlere gösterdi.
  • Bu çocuğun çok marifetli olduğunu duymuştum.
  • Her konuda marifetin olduğundan bu iş için uygun olduğunu düşünüyorum.
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