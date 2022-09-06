Hüner eş anlamlısı nedir? Hüner kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüner kelimesinin geçtiği ilk kaynak Atebet-ül Hakayık'tır. 1300 yılından önce kullanılan bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Kelime, Farsçada “marifet, erdem” anlamına gelen "hunar" kelimesinden geçmiştir. Zaman içerisinde Türkçeleşerek "hüner" hâlini almıştır.
Hüner kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "beceri isteyen, ustalık"tır. Bir işte yetenekli olmak, hüner veya hünerin eş anlamlıları ile ifade eder. Hüner kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:
Hüner kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "marifet"tir. Marifet kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. “Pratik bilgi, beceri, hüner, irfan” anlamlarına gelen marifet kelimesi, hüner kelimesinin eş anlamıdır.