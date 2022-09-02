Hür eş anlamlısı nedir? Hür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin Arapçayla etkileşimi sonunca hür kelimesi dilimize geçmiştir. Bu kelime Arapçaya da Aramice/Süryanice "ḥōr / ḥawr" kelimesinden geçmiştir. Dilimizde ilk defa 1300'lü yıllarda kaleme alınan Kıpçakça eserde görülmüştür. Türkçeye ilk başta "ḥurr / hürr" olarak geçen kelime hür hâlini almıştır.

Hür kelimesinin anlamı nedir?

Hür kelimesi köken olarak Roma İmparatorluğunda, azat edilmiş kölelerin beyaz kıyafet giyme hakkına kavuşmasına dayanır. Türk Dil Kurumuna göre anlamı "özgür, özgür bir biçimde"dir.

Hür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Özgürlüğü ifade etmek için kullanılan kelimelerden biri de "hür" sözcüğüdür. Ancak cümle içerisinde kullanmadan önce cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örnek vermek gerekirse "bağımsız" kelimesi "serbest" kelimesi ile bazen aynı anlama gelmez. Bu nedenle eş anlamlı sözcükler, birbirleri yerine kullanıldığında cümle yapısının uygunluğuna dikkat edilmesi gerekir. Hür kelimesinin üç eş anlamlısı bulunur:

Bağımsız

Özgür

Serbest

Hürün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üniversite için aile evinden çıkınca kendisini bağımsız hissediyordu.

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İstediğini yapmakta serbestsin, sana karışmayacağım.



