Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yıllar boyunca her şey gibi dil de değişim ve gelişime uğramıştır. Çeşitli olay ve bu olayların nedenlerinden dolayı dilimizde Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden kelimeler, dilimize katılmıştır. Arapça kökenli olmasıyla buna dahil edilen “akıl” kelimesi ne anlama gelir? Eş anlamları nelerdir?
Türkçede bir kelime çoğu anlamı taşıyabilir. Bundan dolayı dil ucu bucağı olmayan bir nehir gibi sonsuz zenginliklerle dolu olduğunu söyleyebilir “Akıl” kelimesi TDK Türkçe Sözlük’e göre 4 farklı anlam taşımaktadır:
Eş anlamlı kelimeler; aynı yazılmasalar da aynı anlama çıkan kelimelere denilmektedir. Örneğin, akıl kelimesinin eş anlamı sadece bir tane değildir. Bu kelime yerine yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen “bellek”, “us”, “bilinç”, “hafıza”, “beyin” sözcükleri kullanılabilir.
Aynı zamanda “akıl” sözcüğünü içeren birçok atasözü, deyim ve özdeyiş de mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekilde listelenebilir: