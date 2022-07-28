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Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Akıl” kelimesi cümle içinde en sık kullanılan kelimelerden biridir. Hem atasözü, hem deyim, hem tek başına; dilde oldukça fazla kullanım çeşitliliğine sahip akıl kelimesinin anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük ilk araştırılması gereken kaynaktır. Türkçe Sözlük’e bakarak kelimenin kökenini, taşıdığı anlamları kolaylıkla öğrenmek mümkündür. Akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yıllar boyunca her şey gibi dil de değişim ve gelişime uğramıştır. Çeşitli olay ve bu olayların nedenlerinden dolayı dilimizde Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden kelimeler, dilimize katılmıştır. Arapça kökenli olmasıyla buna dahil edilen “akıl” kelimesi ne anlama gelir? Eş anlamları nelerdir?

Akıl kelimesi ne anlama gelir?

Türkçede bir kelime çoğu anlamı taşıyabilir. Bundan dolayı dil ucu bucağı olmayan bir nehir gibi sonsuz zenginliklerle dolu olduğunu söyleyebilir “Akıl” kelimesi TDK Türkçe Sözlük’e göre 4 farklı anlam taşımaktadır:

  1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
  2. Öğüt, salık verilen yol
  3. Düşünce, kanı
  4. Bellek

    Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

    Eş anlamlı kelimeler; aynı yazılmasalar da aynı anlama çıkan kelimelere denilmektedir. Örneğin, akıl kelimesinin eş anlamı sadece bir tane değildir. Bu kelime yerine yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen “bellek”, “us”, “bilinç”, “hafıza”, “beyin” sözcükleri kullanılabilir.

Akılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Yaşadığı ufak bir kaza yüzünden kısa süreli olarak bilincini kaybetti.
  • Görsel hafızası kuvvetli olduğu için ilk kez gördüğü bir insanı yıllar sonra bile hatırlayabiliyordu.
  • Geçirdiği ameliyat sonrasında beyin fonksiyonlarını yeteri kadar kullanamayacağı ortaya çıktı.
  • Anlattığı hiçbir şey usa yatkın değildi.
  • Babası ne kadar nasihat verirse versin, belleğinden hepsi siliniyor.
  • En soluk mürekkep, en güçlü bellekten daha güçlüdür. - Çin Atasözü

Aynı zamanda “akıl” sözcüğünü içeren birçok atasözü, deyim ve özdeyiş de mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekilde listelenebilir:

  • Aklından geçirmek
  • Aklına yatmak
  • Akıl akıldan üstündür
  • Aklın yolu birdir

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