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Hurda metalden 3 metre boyunda 500 kilo ağırlığında geyik heykeli yaptı

14.03.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, otomobil parçalarından mutfak araç ve gereçlerine kadar hurdalıktan topladığı 3 bin metal parçadan "Haruva" adını verdiği geyik heykeli yaptı.

Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde hurdalıklardan topladığı metalleri geri dönüştürerek tembel hayvandan caretta carettaya, penguenden arıya, kartaldan flamingoya kadar birçok hayvan figürünün bulunduğu eserlerini hazırlayan Tuğrul, 1,5 aylık çalışma sonunda yeni heykelini oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Tuğrul, 3 bin geri dönüşüm metalden oluşturduğu 3 metre yüksekliğe, 2 metre 84 santimetre uzunluğa, 500 kilogram da ağırlığa sahip geyik heykeli yaptı.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Muğla gibi kentlerde de eserlerini sergileyen Tuğrul, "Haruva" adını verdiği geyik heykelini de nisan ayında bir otelin galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mustafa Tuğrul, AA muhabirine, 2022 yılında İstanbul, Ankara, Muğla ve farklı kentlerde 10 sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl farklı boyutlarda yaklaşık 70 metal heykel ürettiğini ifade eden Tuğrul, şöyle konuştu:

"Eserlerim sergilenip, farklı koleksiyonlarda yerini buldu. 2023 yılını da farklı bir eserle başlamak istedim. Bunun için de geyik figürünü seçtim. 3 metre yüksekliği, 2 metre 84 santimetre enine sahip. Geyik heykelimin ağırlığı 500 kilogramı buldu. Yaklaşık 3 bin geri dönüşüm metal malzemeyle ürettim. Otomobil, mutfak, dikiş makinesi parçalarını kullandım. İnsanların çöp ya da atık malzeme olarak gördüğü ömrünü bitirmiş parçalara geyik heykeliyle adeta ikinci hayatlarını verdim. Heykele Hitit kültüründeki geyik tanrısı Haruva'nın adını koydum."

"KIZIL GEYİK, ESKİŞEHİR'İN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN"

Tuğrul, geyiğin birçok kültür ve mitolojik hikayede yerinin olduğunun altını çizdi.

Anadolu kültüründe de birçok yerde geyik figürünün kullanıldığını anlatan Tuğrul, şunları kaydetti:

"Halılarda, duvar resimlerinde geyik çokça kullanılmıştır. Kızıl geyik, Eskişehir'in de önemli değerlerindendir. Bütün bu geçmiş 'Haruva' adını verdiğim heykeli yapmaya teşvik etti. Nisan ayı içinde metal geyik heykelim ve birçok eserim Elçin Sümer'in küratörlüğünde Bodrum'daki bir otelde sergilenecek. Eserlerimi görmek isteyenler ziyaret edebilir."

Mustafa Tuğrul, saat parçalarından ve pirinç mekanizmalardan hareketli heykeller yapmak için yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

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