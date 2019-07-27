Mynet Trend

Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarını atmayın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.07.2019 04:03 | Son Güncelleme

Qiang Huang kurduğu Bike Scavengers derneği ile birlikte kullanılmaz duruma gelmiş bisikletlerin parçalarından mobilyalar tasarlıyor.

Paylaşımlı bisiklet kullanımı büyük şehirlerin trafik sorununu çözen alternatif ulaşım araçları arasında bulunuyor. Ancak bisikletleri sorumsuzca kullanan ve bazı parçalarını söken vatandaşlar yüzünden birçok paylaşımlı bisiklet kısa sürede hurdaya çıkıyor. Central Saint Martins mezunu Qiang Huang kullanılamaz hale gelmiş paylaşımlı bisikletlerin parçalarından kullanışlı ürünler tasarlıyor. Yaptığı ileri dönüşüm hareketi ile paylaşımlı bisikletlerin kontrolsüz artışına ve parçası eksilen bisikletlerin kullanım dışına alınmasına dikkat çeken Huang, yarattığı mobilyaların kullanışlı olmasına da özen gösteriyor.

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN BİR SORUN

Bike Scavengers (Bisiklet Çöpçüleri) adında bir dernek kuran Huang sokakta bırakılan paylaşımlı bisikletlerin parçalarının sökülmesinden ötürü kullanılmayan ürünlere dönüşen bisikletlerin oldukça fazla olduğunu söylüyor. Özellikle Çin’de bu sorun her geçen gün büyüyen bir soruna dönüşüyor. Çöpçü kelimesini olumsuz çağrışımlardan kurtarmak isteyen Huang, derneğin ismini özellikle böyle seçtiğini de vurguluyor.

DERNEĞİN AMACI GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK

Büyük miktardaki bu atık çevrede çirkin görüntüler oluşturmasının yanında ufak eksiklerinden ötürü bir daha kullanılamıyor ve doğaya da zarar veriyor. Dernek bu ürünleri dönüştürmeye teşvik ediyor. Dernek atığa çıkan parçalanmış bisikletlerin demirini, sepetini, selesini kullanarak mobilyalar üretiyor ve bu zararı aza indirmeye çalışıyor.

PLANSIZ BİSİKLET PAYLAŞIMLARINA BİR TEPKİ

Huang, gerçekleştirdiği projenin temelinin Çin’de yaşanan kontrolsüz ve plansız bisiklet paylaşımların artışı olduğunu söylüyor. Gerçekleşen çevresel zararlara bir eleştiri olarak bu ürünleri dönüştürmeye başladığını ifade ediyor. Projenin çevreye duyarlı oluşuyla birlikte dernek kullanıcılarına bisikletin yapımın neye benzediğini de göstermiş oluyor. Sosyal sorumluluğa katılan kullanıcılara bisiklet parçalarını sökerek iskeletin neye benzediğini parçaların nasıl birleştiğini öğrenmiş oluyor.

KOLEKSİYONDA BİRÇOK ÜRÜN VAR

Koleksiyonda atılan bisiklet boruları birleştirerek oluşturulmuş üzerinde 36 selenin olduğu bir oturma alanı, benzer şekilde oluşturulmuş 6 seleli bir tabure benzeri bir ürün, bisiklet sepetleri ve borulardan yapılmış bir mutfak arabası ve atılmış bisiklet çamurluklarından yapılmış lambalar bulunuyor. Koleksiyonun ürünleri fonksiyonel olmasının yanında, kontrolsüz bisiklet artışının çevreye ve yaşadığımız ortama nasıl etki ettiğini provokatif bir şekilde gösteriyor.

SADECE ÇİN'DE 20 MİLYON PAYLAŞIMLI BİSİKLET VAR

Sadece Çin’de yaklaşık 20 milyon paylaşımlı bisiklet bulunuyor. Bu bisikletler 60’tan fazla şirket tarafından işletiliyor. Çin merkezli bisiklet paylaşım şirketi Mobike ise yoğun hırsızlık ve vandalizm sebebiyle İngiltere, Manchester’da bulunan filosunu çekmeyi planladıklarını açıkladı. Fransız Zoov şirketi de elektrikli bisikletlerinin çalınmalarına karşı kitlenen bir sistem geliştirerek bu oranı düşürmeye çalışıyor. Bu zararın düşmesi için insanların bilinçli şekilde davranması ve kullandığı ürüne dikkat etmesi gerekiyor.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift! Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift!
Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Qiang Huang

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

10. gol geldi, hakem maçı erken bitirdi

10. gol geldi, hakem maçı erken bitirdi

Ve korkulan oldu! Batı Nil Virüsü can aldı

Ve korkulan oldu! Batı Nil Virüsü can aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir gülümseme gibisi yoktur, o yüzden daha çok gülümse!

Ünlü tabloların yüzü gülerse...

Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift

Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift!

Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

Atatürk'ün harika projesini biz değil onlar hayata geçirdi!

Atatürk'ün harika projesini biz değil onlar hayata geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.