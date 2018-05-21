YEMEK
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hurmadan sonra bir bardak su!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Tatlılar söz konusu olduğunda hepimiz dişlerimiz için tedirgin oluruz. Ancak Ramazan ayının baş tacı ‘Hurma’ için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Tıpkı hurmada olduğu gibi doğadan gelen bazı şekerler, diş minesini güçlendirir ve onları plağa karşı korur. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında sofralarımızda daha fazla yer alan hurma ile ilgili bilgiler verdi:

Hurmadan sonra bir bardak su!

“Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra ağız su ile çalkalanmalı, dişler 30 dakika sonra fırçalanmalıdır.”

LİFLİ YAPISINDAN DOLAYI TOK TUTAR

iStock-542563100

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Çocuklara, özellikle de 3 yaşından küçük çocuklara hurma verilirken dikkatli olunmalıdır” diyerek aileleri şu sözlerle uyardı: “Hurma sert ve lifli bir yapıya sahiptir. Sert yapısından dolayı dişleri yeteri kadar gelişmemiş çocuklar hurmayı yeteri kadar çiğneyemezler, hem de bağırsakları bu kadar lifli bir yapıyı sindirmeye hazır değildir. Ama hurmanın şöyle bir güzel özelliği vardır; lifli yapısından dolayı tok tutar, ayrıca birçok vitamin ve mineral içerir. Erişkinlerin de kararında tüketmesi önerilir.”

DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN

iStock-858591060

Kökdemir, “Hurma ne kadar sağlıklı bir besin olursa olsun; ne yerseniz yiyin, ağız ve diş bakımınızı aksatmayın” diyor ve uyarıyor; “Her iftardan ve sahurdan sonra dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalayın. Diş ipini de ihmal etmeyin. Diş ipi kullanmazsanız, dişlerinizi eksik temizlemiş olursunuz. Diş ipi, diş çürüklerini önlemede önemli bir yer tutuyor.”

GARGARAYA GÜVENMEYİN, BİTKİLERDEN YARARLANIN

iStock-874522038

“Ağız kokusunu engellemek için gargaralara güvenmeyin, bitkilerden yararlanın” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, ada çayı, tarçın, yeşil çay, okaliptüs, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hurma ramazan

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Survivor'da favori gösterilen yarışmacıya eleme şoku! İşte elemeye kalan dört isim

Survivor'da favori gösterilen yarışmacıya eleme şoku! İşte elemeye kalan dört isim

Sahurda bu tatlıyı yemeyin daha çok acıkırsınız

Sahurda bu tatlıyı yemeyin daha çok acıkırsınız

Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

İlginizi Çekebilir

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Diş ağrısı çekenler dikkat! Bu macunlar tam bir şifa

Diş ağrısı çekenler dikkat! Bu macunlar tam bir şifa

Karatay'dan ciddi uyarı: O besinin alkolden farkı yok!

Karatay'dan ciddi uyarı: O besinin alkolden farkı yok!

İşte dünyanın en pahalı 8 meyvesi

İşte dünyanın en pahalı 8 meyvesi

Tüm zamanların en etkilisi: 3 haftada 15 kilo verdiriyor

Tüm zamanların en etkilisi: 3 haftada 15 kilo verdiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

Sahurda bu tatlıyı yemeyin daha çok acıkırsınız

Sahurda bu tatlıyı yemeyin daha çok acıkırsınız

Ramazan'ın gelmesiyle twitter coştu: En eğlenceli Ramazan tweetleri

Ramazan'ın gelmesiyle twitter coştu: En eğlenceli Ramazan tweetleri

Tem bir şifa deposu: Kilosu 5 bin TL talebe yetişilemiyor

Tem bir şifa deposu: Kilosu 5 bin TL talebe yetişilemiyor

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.