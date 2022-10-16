YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

16.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakfın amacı, "Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasını ihya ve yapımı ile kültürel alanlarda çalışmalar yapmak" olarak belirlendi

Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre vakıf, Fuat İbrahimoğlu tarafından Bilecik'te kuruldu.

Mal varlığı nakit 90 bin lira olan vakfın amacı şöyle sıralandı:

"Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunmuş yerlerde insanlığa ve medeniyetlere faydalı eserler bırakan ve nitelikli insanlar yetişmesine vesile olan Hürrem Sultan'ın insanlığa bıraktığı kültürel mirasını geliştirmek ve bu kapsamda iyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasının ihya ve yapımı ile kültürel alanlarda çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulunduİçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulundu
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyorAvcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
12:39
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Felaketin eşiğinden dönüldü! Tam 3000 kadını katledecekti

Felaketin eşiğinden dönüldü! Tam 3000 kadını katledecekti

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.