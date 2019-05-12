Hürser Tekinoktay: Başkan seçilirsem Gareth Bale'i getireceğim

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olan Hürser Tekinoktay, projelerini açıkladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede'deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, "Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız" dedi.

Beşiktaş'a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı. Almanya ve İngiltere'de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Ökten Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı Tekinoktay, "Beşiktaş'ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de bu gerçeği herkes biliyor" diye konuştu.