SPOR

Hürser Tekinoktay: Başkan seçilirsem Gareth Bale'i getireceğim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kendi dönemlerinde kimsenin kulübe fatura kesemeyeceğini söylerken, başkan seçilmesi halinde de Gareth Bale'i transfer edeceğini açıkladı.

Hürser Tekinoktay: Başkan seçilirsem Gareth Bale'i getireceğim

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olan Hürser Tekinoktay, projelerini açıkladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede'deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, "Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız" dedi.

Beşiktaş'a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı. Almanya ve İngiltere'de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Ökten Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı Tekinoktay, "Beşiktaş'ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de bu gerçeği herkes biliyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ı halka açmak istediklerini anlatan Tekinoktay, "Renkli taraftar istemiyoruz. Kulüpte dijital şeffaflığı getirmek istiyoruz. İnsanlar üyeliklerini takip edemedi, üyelikleri düştü. Beşiktaş küçüldü, Beşiktaş'ı küçültmeyelim. Beşiktaş'ı dünya markası yapalım" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLİRSEM GARETH BALE'İ GETİRECEĞİM"
Başkan seçilmesi halinde alt yapıya ağırlık vereceklerini belirten Tekinoktay, yıldız transferi de yapacaklarını söyledi. Hürser Tekinoktay, Galli teknik adam John Benjamin Toshack'la görüştüğü söylerken "Toshack, Real Madrid'de mutsuz olan vatandaşı Gareth Bale'i Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Seçilmem halinde Bale'i en uygun maliyetle Beşiktaş'a kazandıracağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hürser Tekinoktay Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Soylediklerin mantikli ama uygulamada malesef o is oyle olmuyor. Hele hele 10milyona almayip 250 bine alip parlatma islemi imkansiz Burasi turkiye super ligi unutma
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