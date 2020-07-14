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Hüseyin Cimşir: "Demek ki beceremedim"

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.07.2020 00:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cimşir: "Demek ki beceremedim"

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Demek ki beceremedim" diyen Cimşir, Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz, özür diliyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyoruz, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İki maçımız kaldı, o maçlara bakacağız ve sonrasını göreceğiz. Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" dedi.


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