Hüseyin Çimşir’e sürpriz doğum günü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir’e yeni yaşında mutluluk diledi. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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