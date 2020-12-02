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Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 02.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklamanın bugün kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da

Erzurumspor, ligin 10. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi.

Bir çok isim ile görüşülerken teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı. Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bıraktı.

ÇİMŞİR'İN 2. TAKIMI OLDU

Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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