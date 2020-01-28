Hüseyin Çimşir’i Fenerbahçe maçı heyecanı sardı

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmada, bordo-mavililerin genç teknik adamı Hüseyin Çimşir, takımın başında ilk Fenerbahçe maçı heyecanını yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere çıktığı resmi maçlarda 3’te 3 yaparak büyük bir moral bulun 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında elde edeceği galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bırakmayı hedefliyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN DOKUNUŞLARI

Ünal Karaman’ın ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’u 2-0’la geçerken, Süper Lig’de ise Kasımpaşı’yı evinde 6-0 yenerek farklı galibiyete imza attı. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ise deplasmanda Denizlispor’u penaltılarla geçerek adını bir üst tura yazdıran bordo-mavililer, evinde oynadığı son iki maçta kalesini gole kapattı. Kadroda mecburi değişimler dışında değişikliğe gitmeyen ancak savunmada ve orta sahada yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken genç teknik adam Fenerbahçe karşısında da bu dokunuşlarına devam edecek.