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Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.03.2020 23:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Her hafta daha iyi durumda olduklarını belirten teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar hak ettik, daha farklı da olabilirdi, pozisyonları değerlendiremedik. Maç eksiğimiz kalktı, lider durumdayız. Bundan sonrası daha zor, rakipler daha farklı bakacak. 2. yarıda 8 maç oynamışız, 20 puan toplamışız, maç başı 2,5 puan ortalamasıyla, 3 gol ortalamasıyla oynayan, maç başı 1 gol yiyen bir takım var. Performans anlamında yukarı çıkıyoruz" dedi.

"HESAPLAŞMAYI SEZON SONU YAPARIZ"

Trabzon'da kendilerine yapılan eleştirilere tepki gösteren Çimşir, "Oyun bazen tatmin etmeyebilir ama bu zor bir süreç. Bizim artık hesap yapmamız lazım, hesaplaşma yapmamamız lazım. Önce bu sezonu nasıl bitiririz onun hesabını yapalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız, birbirimizi yeriz ama bu oyunculara destek olsunlar, herkese ihtiyacımız var. Görüyoruz, okuyoruz, bu işler bu kadar kolay değil. Bizim bu dönemde desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BURASI DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ DEĞİL"

Bir basın mensubunun şampiyonlukla ilgili yönelttiği soruyu Hüseyin Çimşir, "Bu bir süreç, bu bir yolculuk. Burası dikensiz gül bahçesi değil. Saha içinde ve saha dışında zorluklarla mücadele ediyoruz. Bizim taraftarımıza, özellikle de desteklerine ihtiyacımız var. Bu süreçte hep birlikte gitmeliyiz. Biz sezonun sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz, inşallah özlediğimiz ve arzu ettiğimiz şampiyonluğu yaşarız. Bugün taraftarımızın buradaki coşkusu çok güzeldi. Umarım Pazar günü Akyazı'da da aynı coşkuyu yaşarız ve bu süreci hep birlikte götürürüz" diyerek yanıtladı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

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Trabzonspor hüseyin cimsir açıklama

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