Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Her hafta daha iyi durumda olduklarını belirten teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar hak ettik, daha farklı da olabilirdi, pozisyonları değerlendiremedik. Maç eksiğimiz kalktı, lider durumdayız. Bundan sonrası daha zor, rakipler daha farklı bakacak. 2. yarıda 8 maç oynamışız, 20 puan toplamışız, maç başı 2,5 puan ortalamasıyla, 3 gol ortalamasıyla oynayan, maç başı 1 gol yiyen bir takım var. Performans anlamında yukarı çıkıyoruz" dedi.

"HESAPLAŞMAYI SEZON SONU YAPARIZ"

Trabzon'da kendilerine yapılan eleştirilere tepki gösteren Çimşir, "Oyun bazen tatmin etmeyebilir ama bu zor bir süreç. Bizim artık hesap yapmamız lazım, hesaplaşma yapmamamız lazım. Önce bu sezonu nasıl bitiririz onun hesabını yapalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız, birbirimizi yeriz ama bu oyunculara destek olsunlar, herkese ihtiyacımız var. Görüyoruz, okuyoruz, bu işler bu kadar kolay değil. Bizim bu dönemde desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.