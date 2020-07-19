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Hüseyin Çimşir: Taraftardan özür diliyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı sonrasında konuştu.

Hüseyin Çimşir: Taraftardan özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor'a 3-1'den 4-3 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen teknik adam, "Bana göre 3-4 maçtır en istekli ve arzulu maçı oynadık bence. Oyuna hakim olan, pozisyon bulan takım bizdik. 80'e kadar 3-1 galipsiniz ve sonrasında 4-3 kaybediyorsunuz. Bu seviyede bu kadar çok bireysel hata olacaksa maalesef kaybediyorsunuz. Bu seneki hedeflerimizden biri şampiyonluktu. Bu konu hakkında taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Türkiye Kupası finalimiz var. İnşallah onu kazanarak sezonu kupayla kapacağız." ifadelerini kullandı.

Birçok oyuncuyu sakatlık nedeniyle kullanamadıklarını kaydeden Çimşir, "Bu konularla ilgili çok konuşmak istemedim ama... Sezon boyunca çok kayıplar yaşadık. Çok oyuncumuzu aynı anda kullanamadık. Sakatlıktan dönenlerin geç adapte olmaları. Defansta özellikle ortadaki ikiliyi 4-5 maç aynı anda oynatamadık. Hakem hatalarına hiç değinmeyeceğim. Bu sebeple kaybettiğimiz kazandığımız maçlar var. Maalesef bireysel hatalar olunca skoru koruyamıyorsunuz. Pandemi döneminden sonra 5 penaltı golü yedik." ifadelerini kullandı.

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